Погода в Украине ухудшится: синоптик сделал предупреждение

С завтрашнего дня, шестого ноября, в Украине начинают ухудшаться погодные условия. Температура воздуха начнет падать, будут утренние туманы, дожди, а в Карпатах даже прогнозируют снег.

Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала отметила, что похолодание начнется уже в эти выходные, а температура воздуха будет плавно снижаться, пишет Первая Лента со ссылкой на Обозреватель.

«В субботу и воскресенье по всем областям дневные температуры у нас будут в пределах +10…+12 градусов. В ночные часы температура будет в пределах положительных значений, +4…+6 градусов, морозов не ожидается», — рассказала синоптик.

Она отметила, что в ближайшие несколько дней будут наблюдаться чаще ночные и утренние туманы. Может быть плохая видимость до 200-500 метров.

«С начала новой недели, 8 ноября, мы ожидаем значительно более прохладную погоду. Ожидается дальнейшее понижение температуры, даже до +6… +8 градусов в дневные часы. На равнинной части территории Украины снова кое-где будет дождь», — предупредила синоптик и добавила, что в ночные часы будут появляться небольшие морозы.

Ранее мы сообщали, что в Испании и Португалии заблокированы десятки дорог из-за снегопада.