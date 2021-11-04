Общество

В Украине рекордное количество новых случаев заражения на коронавирус с начала пандемии

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов ago
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День четвертое ноября принес новый коронавирусный рекорд в Украине. За предыдущие сутки было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество новых случаев заражения. За третье ноября диагностировали 27 377 новых инфекций.

В частности, заболели 1406 детей и 421 медработник. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Предыдущий рекорд по количеству новых больных составлял 26 870, он был зафиксирован 29 октября (за сутки 28 октября).

Также за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 699 смертельных случаев от ковида. Антирекордной смертностью остается 734 летальных исхода на утро 26 октября. В общей сложности от ковида уже умерло 70 146 человек.

Количество человек, которые заболели с начала пандемии перевалило за три миллиона — 3 006 463. Болезнь одолело 2 479 138 человек.

Ранее мы сообщали, что еще три региона Украины могут попасть в «красную» зону карантина.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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