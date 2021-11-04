Кличко рассказал, когда ученики в Киеве вернутся в школы

В Киеве с первого ноября закрылись школы из-за ситуации с пандемией коронавируса в столице. На данный момент неизвестно, до какого времени они будут закрыты.

Городской глава Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета заявил, что в этом вопросе все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в столице. Он отметил, что школьники пока продолжат учиться дистанционно. Глава города добавил, что дети стали больше болеть и есть летальный случай среди школьников, пишет Первая Лента.

«Школьники пока на дистанционном обучении, потому что многие дети болеют в эту волну, и многие болеют тяжело. Я только что сказал: у нас, к сожалению, есть летальные случаи среди детей. Поэтому учащиеся вернутся в школу после улучшения эпидемиологической ситуации», — заявил Кличко.

Он добавил, что на данный момент важно удержать ситуацию с распространением вируса, потому что речь идет, прежде всего, о здоровье и жизни людей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве проходил марш «антивакцинаторов».