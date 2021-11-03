В Киеве проходит марш «антивакцинаторов»: чего они хотят (ВИДЕО)

Сегодня, третьего ноября, в Киеве проходит марш за права или так называемый марш «антивакцинаторов». Он проходит на площади возле Верховной Рады.

В марше принимает участие несколько соте людей, несмотря на дождь в столице Украины. Главными требованиями тех, кто участвует в марше — отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей. Отмечается, что акция началась в 8:00, количество людей все время увеличивалось, пишет Первая лента со ссылкой на Украинскую Правду.

Поддержку маршу уже выразила бывший народный депутата Надежда Савченко, которая несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-сертификатом.

Позже участники протеста решили заблокировать в нескольких местах правительственный квартал. Происходят небольшие ссоры с представителями Полиции. Практически все участники акции не носят масок.

На данный момент к представителям марша никто не вышел из Верховной Рады. Стоит отметить, что в Киеве сейчас действует карантин.

Только за последние сутки в Украине зафиксировали более 700 летальных случаев от коронавируса.