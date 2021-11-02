Общество

Кличко рассказал, как долго будет действовать локдаун в Киеве

Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов ago
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С первого ноября, Киев находится в «красной» карантинной зоне. На данный момент точно не известно, на какое время в столице Украины ввели локдаун.

Мэр города Виталий Кличко рассказал о примерных сроках действия локдауна. Он отметил, что по прогнозам специалистов Киев будет в «красной» зоне минимум один месяц. При этом столица Украины, по словам Кличко, еще не вышла на пик заболеваемости на коронавирусную инфекцию, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц», — заявил Кличко.

Он добавил, что все будет зависеть от показателей Киева по заболеваемости. Если она пойдет на убыль и Киев подойдет к критериям оранжевой» зоны, то можно будет говорить о снятии некоторых ограничений, однако сейчас речи об это не идет.

«И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы еще не достигли», — добавил мэр города.

Ранее мы сообщали, что ситуация с локдауном переходит границы закона.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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