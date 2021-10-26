Шахтеров из «ДНР» заманивают на работу в РФ: что предлагают

Шахтеров из «ДНР» заманивают на работу в Ростовскую область Российской Федерации. Там им предлагают весьма хорошую зарплату. Так, горнорабочим очистного забоя предлагают от 60 000 до 110 000 рублей в месяц, а проходчикам – 50 – 90 тысяч.

Зарплату не сравнить с тем, что сегодня получают горняки на тех немногочисленных шахтах «республики», которые все еще функционируют. Если отток шахтеров из бывшего шахтерского края будет продолжаться такими темпами, то вскоре закроются последние угледобывающие предприятия ОРДО, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Главное — иметь российский паспорт, и тогда рабочий или инженер из «ДНР» легко смогут трудоустроится в России.

«Видимо, вскоре истории о том, что 2000 шахтеров переселились в РФ вместе с семьями, чтобы зарабатывать достойные деньги, перестанут быть редкостью. Почему же не хотят брать шахтеров без российского гражданства? Ничего личного, просто не желают терять время и возиться с патентами на работу», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО сотни людей остались без электричества.