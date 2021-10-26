Общество

В ОРДО сотни людей остались без электричества: что произошло

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов ago
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В одном из поселков Донецкой области частично местные жители сидят без электричества. На данный момент точная причина такой ситуации неизвестная.

Пресс-служба так называемого «МЧС ДНР» сообщила, что неподконтрольный Украине поселок Тельманово Донецкой области частично обесточен, при этом причина отключения электроэнергии устанавливается, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В «ведомстве» также уточнили, что на данный момент без электроснабжения осталось 600 абонентов частного сектора этого поселка. Также сейчас устанавливается причина отключения. Восстановительные работы запланированы на сегодня 26 октября. При этом, пока неизвестно, смогут ли коммунальщики восстановить электроснабжение за один день.

Местным жителям остается только ждать.

Ранее мы сообщали, что в нескольких городах ОРДО сократят подачу воды. Пока будет продолжаться ремонт линии на 30% будет сокращена подача воды Шахтерску, Кировскому, Ждановке и шахте «Рассвет».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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