Амстердамский суд принял решение по «скифскому золоту»: оно раньше было украинским

Апелляционный суд Амстердама принял решение по поводу коллекции так называемого «скифского золота». Судьи приняли решение о том, что оно принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Коллекции «скифского золота» во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее, после аннексии Россия также решила претендовать на коллекцию, но 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть его Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. Весь процесс затянулся на несколько лет и только сейчас Апелляционный суд Амстердама принял окончательное решение

Стоит отметить, что в Нидерландах в 2014 году проходила выставка коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре — в Крыму.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым.

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