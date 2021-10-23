Жители Донецка с ковидом несколько дней ждут очереди к врачу

Для того, чтобы получить необходимые назначения и лечение от коронавируса жителям ОРДО приходится пройти настоящий квест. При этом сам процесс может затянуться на несколько дней.

В социальных сетях местные жители пишут о том, что после того, как сделав ПЦР — тест в одной из донецких больниц и дождавшись «положительного» результата, нужно потом ждать два-три дня, чтобы попасть к врачу и получить направления на анализы и рентген можно только на вторые или третьи сутки. Это ситуацию подтверждают пациенты ковидных отделений, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время также придется занять очередь у рентген-кабинетов с шести утра, попав в списки регистратуры.

«Нужно выстоять 4−5 часов, несмотря на погодные условия и самочувствие», — говорит один из таких «счастливчиков».

После получения рентгена необходимо несколько часов простоять в ожидании приема врача для получения назначения.

Только после этого можно пойти в аптеку и купить лекарства.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» местные жители живут вообще без отопления.