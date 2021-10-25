Общество

Третья доза вакцины от ковида – кто из украинцев ее получит

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов ago
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В Украине не так много людей получило не только вторую дозу вакцины от коронавируса, но и первую. Однако уже в ближайшее время некоторые украинцы могут получить и третью дозу.

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что на прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которая сформулировала рекомендации по дополнительной вакцинации украинцев, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

«Эта дополнительная доза будет рекомендована тем, которые имеют иммуноскомпроментованные или иммуносупрессивные состояния, в том числе у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины. Скорее всего, мы на этой неделе уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Минздрава», — сообщил Кузин.

Он добавил, что третья доза вакцины будет рекомендоваться тем, кому сделали трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты и которые имеют иммунодефицитные состояния — первичные или приобретенные.

Ранее мы сообщали, что эксперт рассказал, чего ожидать от пандемии.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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