Это абсолютно реалистичный сценарий для Украины – эксперт рассказал, чего ожидать от пандемии

Уже в ближайшее время в Украине будут фиксировать более 30 000 случаев заболеваемости на коронавирусную инфекцию в сутки. Таким прогнозом поделился руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он считает, что таких показателей Украина может достичь уже на этой недели. Ситуация продолжает ухудшаться, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Мы ожидаем, что уже со следующей недели (интервью было взято 24 октября, воскресенье- прим.ред) увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки — это абсолютно реалистичный сценарий для Украины. Пиковая нагрузка будет выпадать на первую половину ноября», — заявил эксперт.

В тоже время он добавил, что на этой неделе регионы будут активнее входить в красный уровень эпидемической опасности, что позволит дополнительно сдерживать пандемию.

Ранее мы сообщали, что власти рассматривают возможность ввести тотальный карантин.