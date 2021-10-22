В «ЛНР» местные жители живут вообще без отопления

Пока жители Донецка и других городов ОРДО пишут о проблемах с отоплением после старта отопительного сезона, многие люди в «ЛНР» давно живут вообще без отопления.

Так в Стаханове и Брянке, которые временно неподконтрольны Украине, нет ни одной действующей котельной, в квартирах нет отопления и центрального горячего водоснабжения. На то, чтобы сделать отопление в квартире самостоятельно, нужно не менее 100 тысяч рублей. Такую сумму денег фактически нереально собрать даже тем, кто стабильно получает зарплату в регионе, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Я из Стаханова и у меня нет отопления, уже сколько лет. При отключении говорили, что какие-то ремонтные работы, и это первый год. На второй год сказали, что отопления не будет, пенсионерам была предоставлена типа помощь, не помню, на какую сумму, на котел. В итоге денег не дали, трубы отопительные пошли на металл», — описывает ситуацию стахановчанка.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» не выпускает людей в Украину для вакцинации.