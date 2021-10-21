Жители «ДНР» не имеют средств на элементарные жизненные блага

Крупнейший паблик в одной из социальных сетей о жизни в ОРДЛО провел интересный опрос среди своих подписчиков относительно того, что могут себе позволить на свои доходы местные жители.

Большинство опрошенных, которых несколько тысяч, ответили, что только еду (25%) и еду и жилье (35%). Пищу, жилище, одежду и обувь могут себе позволить менее 9% участников опроса, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Если добавить к списку необходимого лекарства, то такие траты посильны для 11% людей. «Излишества» вроде личного автомобиля по карману только 4% опрошенных. Жить, ни в чем себе не отказывая, плюс откладывать на крупную покупку, могут только 1,3% респондентов. Те, кто выбрал вариант «своя версия в комментариях», не порадовали оптимизмом.

«Да что там говорить, об оздоровительном отдыхе или развлечении, когда большая часть населения не может позволить себе полноценного питания», — пишут местные жители.

Большинство вынуждено экономить даже на одежде и обуви, с трудом выкраивать деньги на лекарства.

Ранее мы сообщали, что в Луганске начались новые проблемы.