Дома ходуном ходят – жители Донецке об обстреле города

Жители Донецка очередной день кряду сообщают о том, что под городом продолжаются бои. Сначала была информация о взрывах утром, а позже начали появляться сообщения и в вечернее время.

Местные жители в социальных сетях вечером, 20 октября, писали о том, что в районе аэропорта и поселка Октябрьский возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жители города отмечают в своих постах о том, что по городу активно перемещается военная техника членов НВФ по направлению площадки Куйбышевского района города и аэропорта, а также в строну улицы Стратонавтов и Путиловской рощи. Сообщалось обоях и в районе Красного партизана.

«Донецк 17:50 Октябрьский Начался в колхозе вечер, бум-бум Воинская часть-охреневаем ((Путиловка, опять слушаем», — отмечают местные жители.

«Красный Партизан — бой. Гремит тяжелое … Дома ходуном ходят, люди бегут в укрытие», — писали жители Донецка.

Ранее мы сообщали, что к новому году продукты в ОРДЛО подорожают еще сильнее.