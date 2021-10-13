Минздрав хочет ввести досрочные школьные каникулы: уже с понедельника

Украинские школьники могут пойти на каникулы быстрее, чем это планировалось. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщали, что Министерство здравоохранения рекомендует Министерству образования и науки обратиться к областным и Киевской городской госадминистраций с предложением перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года, пишет Первая Лента со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезни ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из выявлены случаи COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количестве не обязательных социальных контактов «, — пояснил Ляшко.

Он также добавил, что с ноября месяца работать в шкалах смогут только полностью вакцинированные учители.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 500 смертей от коронавируса за сутки.