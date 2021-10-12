Российские кураторы дали новое указание «властям» ОРДО

Ситуация со смертностью в «ДНР» от коронавирусной инфекции печальная. При этом местные «власти» решили не публиковать правдивые данные в этом вопросе.

Источник отмечает, что смертность среди заболевших COVID-19 составляет 20-30 % из числа переболевших коронавирусом, которые умирают от сердечно-сосудистых и бронхо-легочных осложнений через 1−3 месяца после выписки, однако, их в статистику смертности не включают, такое указание дали российские кураторы местным «властям», пишет Первая Лента со ссылкой на Вольнодумец.

Во всех больницах ОРДО врачей по указанию российских кураторов, предупредили под роспись о персональной ответственности за распространение сведений о смертности, а также другой информации о ситуации с коронавирусом.

«На вопрос одного из врачей: «а что вы нам сделаете?»-, получили ответ: «можете узнать на подвале»! На этом дискуссия закончилась. Поэтому, смертность по больницам в «ДНР» везде скрывается», отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что «глава «ДНР» Денис Пушилин отправился получать орден в Россию, пока в ОРДО катастрофическая ситуация с ковидом.