Пока жители «ДНР» массово мрут, Пушилин отправился получать орден в Россию

Ситуация с коронавирусом в «ДНР» фактически вышла из-под контроля, но похоже, у местных «властей» есть более важные задачи. В разгар четвертой волны, когда ресурсы медицины исчерпаны, медики увольняются или работают из последних сил, а в похоронных конторах очередь на 10 дней вперед, «глава «ДНР» Денис Пушилин покинул ОРДО

Он отправился с визитом в Башкортостан, чтобы произнести формальную речь и возложить цветочки к памятнику, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

На данный момент в «ДНР» – колоссальная смертность от коронавируса и других болезней, которые просто перестали лечить, опять же, из-за ковида. Только в одном районе Макеевки смертность в неделю составляет 600 человек. Это спровоцировало коллапс и спекуляции в сфере ритуальных услуг.

В тоже время ходе празднования дня Башкирии глава республики Радий Хабиров вручил Денису Пушилину орден генерала Шаймуратова. Он вручается за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО введут новые ограничения из-за коронавируса.