В ДТП погиб шведский художник, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда

Ларс Вилкс и его охранники погибли после столкновения их автомобиля с грузовиком.

В воскресенье, 3 октября 2021 года, скандальный

художник-концептуалист из Швеции, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда, Ларс Викс и два его охранника погибли в результате

дорожно-транспортного происшествия. Карикатуристу было 75 лет.

Об этом событии сообщил шведский телевизионный

канал SVT на своем электронном ресурсе svt.se.

После публикаций скандальных карикатур на пророка

Мухаммеда на художника Ларса Викса посыпался поток угроз от радикальных

мусульманских организаций. Карикатурист вынужден был попросить защиты у

полиции. Правоохранители выделили ему 2 охранников.

В злополучный воскресный вечер художник вместе с

двумя полицейскими, которые были приставлены к нему в качестве телохранителей,

на их служебной машине двигались по трассе E-4 в южном

лене (регионе — ред.) Крунуберг. Недалеко от городка Маркарид полицейское авто

столкнулось с грузовиком. В результате ДТП обе машины загорелись.

Прибывшим на место аварии спасательным службам

удалось быстро потушить обе машины. В результате аварии все, кто находился в

легковом автомобиле (Ларс Викс и двое его охранников), погибли. Водитель

грузовика также получил травмы, с которыми его госпитализировали в ближайшую

больницу. Движение на трассе E-4 было перекрыто.

Причины ДТП пока расследуются, и полиция на

данном этапе воздерживается от комментариев. Первый допрос водителя грузовика

пока не внес ясности в произошедшее. Планируется, что в понедельник, 4 октября,

в 10:15 правоохранители соберут в Мальме пресс-конференцию, на которой расскажут

все подробности инцидента.

Стоит напомнить, что свою скандальную известность

Ларс Вилкс получил летом 2007 года. Тогда он прислал на выставку собак

карандашный рисунок, изображающий пророка Мухаммеда в образе собаки-поводыря. И

хотя за день до открытия выставки рисунок убрали, его немногим позже

опубликовала шведская газета Nerikes Allehanda в статье с названием «Право

высмеивать религию».

Осенью того же 2007 года тогдашний лидер иракской

ячейки «Аль-Каиды» Абу Омар аль-Багдади пообещал награду в 100 тысяч

долларов тому, кто убьет Вилкса. С тех пор художник находился под

круглосуточной охраной шведской полиции.

Не так давно Диалог.UA сообщал подробности

об убийстве полицейского в Чернигове.

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По материалам: Диалог