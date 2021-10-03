Общество
Заморозки на Киевщине: на поверхности почвы до −5 °С
ВКиевской области ночью 4октября ожидаются заморозки наповерхности почвы до−5…0 °С.Объявлен первый уровень опасности, «желтый».
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Заморозки— понижение температуры ниже 0°Снапочве или вприземном слое воздуха вечером или ночью при положительной температуре днем. Данное явление опасно для растений, сельхозкультур.
Рекомендуется защитить посевы, садовые культуры спомощью подручных средств. Использовать можно полимерную пленку, солому, нетканные материалы.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo