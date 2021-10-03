В Украине могут ввести локдаун: как будут работать магазины, школы и детсады

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, как будут работать магазины, бары, школы и детсады во время возможного локдауна.

По его словам, магазины с продуктами питания будут работать в "красной" зоне с ограниченным количеством посетителей, но без требования вакцинации.

Это связано с тем, что ограничение количества продуктовых супермаркетов может существенно влиять на жизнеобеспечение населенных пунктов Украины.



"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей — такой нормы, скорее всего, не будет", — сказал главный врач.

Как заявил Кузин, могут продолжать свою работу те заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, непродовольственных рынки и учреждения культуры, в которых 100% обслуживающего персонала и 100% посетителей — вакцинированы полностью. В противном случае — эти учреждения закрываются.

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Кроме садов и начальной школы, все учебные заведения в "красной" зоне должны иметь 100% вакцинированных двумя дозами работников. Таким образом, все учебные заведения смогут работать в локдаун.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что жителям Украины необходимо вакцинироваться против коронавируса. Если украинцы вакцинируются до Нового года, то "весной можем спокойно жить без карантинных ограничений".

Кроме того, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина, в случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

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По материалам: Подробности