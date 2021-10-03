День учителя: поздравления в стихах, картинках и прозе

В первое воскресенье месяца, 3 октября, в Украине традиционно отмечают День учителя.

Не забудьте поздравить своих учителей и поблагодарить за те знания и труд, которые они вкладывают в детей. А мы собрали несколько красивых поздравлений в стихах, картинках и прозе.

От всей души поздравляю с Днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

***

Последний звонок или первый —

Очень много их в жизни у вас.

Замечательный, точный и верный —

День Учителя — праздник сейчас!

Редко мы успеваем поздравить,

А порой забываем совсем.

Вы нам вправе и двойку поставить,

Отчего же прощаете всем?

Дорогие учителя, спасибо вам за то, что ведете нас по верному пути в страну знаний, мудрости и добра! Пускай ваша работа всегда будет вам в радость, а все ученики вас ценят и уважают! Желаем вам крепкого здоровья, блестящих успехов и множество радостных событий!

***

Учителям — земной поклон

И бесконечное почтенье

За силы, отданные нам,

За вашу помощь в обучении.

Удачи и здоровья вам,

Открытий новых, вдохновения.

Не опустеет пусть карман

И не кончается терпение.

Поздравляю с Днем учителя. От всей души хочу пожелать необыкновенного счастья и благополучия в жизни, уважения и больших успехов на работе, великих достижений и энтузиазма в деятельности, чудесного настроения и блестящих перспектив.

***

Вам спасибо за старания,

С вами стали мы умней.

В День всемирный поздравляем,

Славим всех учителей.

Сил желаем, вдохновения,

Знаний свет нести всегда,

С вами вместе мы проводим

В школе лучшие года.

Поздравляю Вас с Днем учителя. Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности будет много ярких идей, в доме всегда живет счастье, а на сердце — любовь. Уважения Вам и искренних людей рядом, благополучия и удачи.

Ранее сообщалось, что в Украине появился новый профессиональный праздник.

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По материалам: Подробности