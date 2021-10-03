День учителя: поздравления в стихах, картинках и прозе
В первое воскресенье месяца, 3 октября, в Украине традиционно отмечают День учителя.
Не забудьте поздравить своих учителей и поблагодарить за те знания и труд, которые они вкладывают в детей. А мы собрали несколько красивых поздравлений в стихах, картинках и прозе.
От всей души поздравляю с Днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!
***
Последний звонок или первый —
Очень много их в жизни у вас.
Замечательный, точный и верный —
День Учителя — праздник сейчас!
Редко мы успеваем поздравить,
А порой забываем совсем.
Вы нам вправе и двойку поставить,
Отчего же прощаете всем?
Дорогие учителя, спасибо вам за то, что ведете нас по верному пути в страну знаний, мудрости и добра! Пускай ваша работа всегда будет вам в радость, а все ученики вас ценят и уважают! Желаем вам крепкого здоровья, блестящих успехов и множество радостных событий!
***
Учителям — земной поклон
И бесконечное почтенье
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.
Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман
И не кончается терпение.
Поздравляю с Днем учителя. От всей души хочу пожелать необыкновенного счастья и благополучия в жизни, уважения и больших успехов на работе, великих достижений и энтузиазма в деятельности, чудесного настроения и блестящих перспектив.
***
Вам спасибо за старания,
С вами стали мы умней.
В День всемирный поздравляем,
Славим всех учителей.
Сил желаем, вдохновения,
Знаний свет нести всегда,
С вами вместе мы проводим
В школе лучшие года.
Поздравляю Вас с Днем учителя. Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности будет много ярких идей, в доме всегда живет счастье, а на сердце — любовь. Уважения Вам и искренних людей рядом, благополучия и удачи.
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По материалам: Подробности