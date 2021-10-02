В ГУР заверили, что РФ готовится к зимнему вторжению на Донбассе: оккупанты перебросили в ОРДЛО новое вооружение
Оккупантам на Донбассе «подкинули» дополнительное вооружение — армия РФ планирует очередные боевые действия зимой.
Еще в
сентябре командование российских войск перебросило на временно оккупированную
часть Донбасса очередную партию дополнительной военной спецтехники и снарядов,
в частности для подготовки к новым
военным операциям в ОРДЛО зимой, отчитались в ГУР Минобороны Украины вFacebook, пишет «Диалог.UA».
Разведчики
доложили, что на протяжении сентября для гибридных подразделений т. н.
«ЛДНР» на грузовиках и поездах транспортировали свыше 5 тыс. тонн
топлива и новые серии снарядов и боевой спецтехники.
Так, к
примеру, РФ обеспечила наемников на Донбассе ПУР, боеприпасами для РСЗО,
снарядами к РПГ, различными минами, патронами для пулеметов, снайперских
винтовок и других стрелковых типов орудия.
К тому же,
как стало известно, в оккупационные «войска» возвратили весомую часть
танков, БМП и БТР, восстановленных и усовершенствованных в РФ. Кроме этого,
сепаратистам привезли с территории страны-агрессора имущественные резервы и
оснащение для эксплуатации боевой техники зимой.
Напомним, ранеев Сеть попали кадрыразбитого пункта аэроразведки армии РФ на Донбассе.
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По материалам: Диалог