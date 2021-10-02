В ГУР заверили, что РФ готовится к зимнему вторжению на Донбассе: оккупанты перебросили в ОРДЛО новое вооружение

Оккупантам на Донбассе «подкинули» дополнительное вооружение — армия РФ планирует очередные боевые действия зимой.

Еще в

сентябре командование российских войск перебросило на временно оккупированную

часть Донбасса очередную партию дополнительной военной спецтехники и снарядов,

в частности для подготовки к новым

военным операциям в ОРДЛО зимой, отчитались в ГУР Минобороны Украины вFacebook, пишет «Диалог.UA».

Разведчики

доложили, что на протяжении сентября для гибридных подразделений т. н.

«ЛДНР» на грузовиках и поездах транспортировали свыше 5 тыс. тонн

топлива и новые серии снарядов и боевой спецтехники.

Так, к

примеру, РФ обеспечила наемников на Донбассе ПУР, боеприпасами для РСЗО,

снарядами к РПГ, различными минами, патронами для пулеметов, снайперских

винтовок и других стрелковых типов орудия.

К тому же,

как стало известно, в оккупационные «войска» возвратили весомую часть

танков, БМП и БТР, восстановленных и усовершенствованных в РФ. Кроме этого,

сепаратистам привезли с территории страны-агрессора имущественные резервы и

оснащение для эксплуатации боевой техники зимой.

Напомним, ранеев Сеть попали кадрыразбитого пункта аэроразведки армии РФ на Донбассе.

Сбежавший из «ЛНР» сепаратист рассказал детали «службы» в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса.

Накануне наемники обстреляли жилые дома вАвдеевке — за сутки на Донбассе враг 14 раз открывал огонь.

По материалам: Диалог