Общество

Сентябрь в Киеве выдался одним из самых холодных за последние годы

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 Менее минуты назад

Среднемесячная температура воздуха сентября вКиеве составила + 13,6 °С, что ниже климатической нормы 1991-2020гг.на1,3 °С, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сентябрь в Киеве выдался одним из самых холодных за последние годы

©pixabay.com

Самым теплым выдалось 13сентября, когда максимальная температура достигла + 27,0 °С, асамым холодным— 30сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 3,9 °С.

Вгороде выпало 23мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

Метеорологическая осень, при которой среднесуточная температура воздуха снижается ниже 15,0 °С, началась вКиеве только 19сентября.

Сентябрь в Киеве выдался одним из самых холодных за последние годы

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Корниенко не исключает, что «Слуги» обсудят отзыв Разумкова в субботу

1 час ago

Баскетбол: действующий чемпион Украины одержал шестую подряд победу

2 часа ago

Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили в Грузии – Никифоров

4 часа ago

Баскетбол: новичок Суперлиги завоевал дебютную победу в чемпионате

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button