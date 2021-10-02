Общество
Сентябрь в Киеве выдался одним из самых холодных за последние годы
Среднемесячная температура воздуха сентября вКиеве составила + 13,6 °С, что ниже климатической нормы 1991-2020гг.на1,3 °С, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Самым теплым выдалось 13сентября, когда максимальная температура достигла + 27,0 °С, асамым холодным— 30сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 3,9 °С.
Вгороде выпало 23мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.
Метеорологическая осень, при которой среднесуточная температура воздуха снижается ниже 15,0 °С, началась вКиеве только 19сентября.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo