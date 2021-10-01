«Укроборонпром подлежит демонтажу и полной ликвидации», – куда разворачиваются реформы украинского ВПК

Глава Минстратегпрома Украины Олег Уруский говорит, что реформу отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) еще можно спасти.

По словам вице-премьер-министра Украины, министра

по вопросам стратегических отраслей промышленности, спасая отечественный ВПК,

стоит провести весьма филигранную работу на уровне разъяснений при

имплементации закона № 3822 («Об особенностях реформирования предприятий

оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» от 16

декабря 2020 года), которую обязан исполнить Кабинет министров.

Об этом чиновник рассказал в интервью изданию m.censor.net.

«Принципиально мой подход был таким: Укроборонпром подлежит демонтажу. Он не подлежит реформе, а только полной ликвидации.

Впоследствии должны быть созданы новые руководящие структуры – две государственные

холдинговые компании «Оборонные системы Украины» и «Аэрокосмические системы

Украины». Это принципиально новые структуры, которые и по своему штату, и по

функциональным обязанностям отличаются от тех задач, которые сегодня решает

концерн «Укроборонпром»», – сказал Олег Уруский.

Вместе с этим глава Минстратегпрома признал, что

его ведомство в процессе утверждения концепции реформирования ВПК не смогло

отстоять свой вариант, поэтому в законе № 3822 в итоге было заложена модель с

лишь частичной трансформацией Укроборонпрома.

Сейчас законопроект, который уже приняли

депутаты, находится на подписании у главы государства. Олег Уруский считает,

что Владимир Зеленский также является сторонником полной реформы украинского

оборонно-промышленного комплекса, поэтому, по мнению вице-премьера, сейчас «есть

соответствующее пространство для действий».

Значит ли это, что судьба Укроборонпрома висит

буквально на кончике пера ручки президента? И если да, то куда росчерк главы

государства поведет отечественный ВПК? Затаили дыхание и следим…

Ранее Диалог.UA сообщал, что спикер

Верховной Рады Разумков рассказал о «повышенных тонах» в разговорах с

Зеленским.

Также мы писали о том, что в

Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до

сих пор не замещены.

По материалам: Диалог