«Укроборонпром подлежит демонтажу и полной ликвидации», – куда разворачиваются реформы украинского ВПК
Глава Минстратегпрома Украины Олег Уруский говорит, что реформу отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) еще можно спасти.
По словам вице-премьер-министра Украины, министра
по вопросам стратегических отраслей промышленности, спасая отечественный ВПК,
стоит провести весьма филигранную работу на уровне разъяснений при
имплементации закона № 3822 («Об особенностях реформирования предприятий
оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» от 16
декабря 2020 года), которую обязан исполнить Кабинет министров.
Об этом чиновник рассказал в интервью изданию m.censor.net.
«Принципиально мой подход был таким: Укроборонпром подлежит демонтажу. Он не подлежит реформе, а только полной ликвидации.
Впоследствии должны быть созданы новые руководящие структуры – две государственные
холдинговые компании «Оборонные системы Украины» и «Аэрокосмические системы
Украины». Это принципиально новые структуры, которые и по своему штату, и по
функциональным обязанностям отличаются от тех задач, которые сегодня решает
концерн «Укроборонпром»», – сказал Олег Уруский.
Вместе с этим глава Минстратегпрома признал, что
его ведомство в процессе утверждения концепции реформирования ВПК не смогло
отстоять свой вариант, поэтому в законе № 3822 в итоге было заложена модель с
лишь частичной трансформацией Укроборонпрома.
Сейчас законопроект, который уже приняли
депутаты, находится на подписании у главы государства. Олег Уруский считает,
что Владимир Зеленский также является сторонником полной реформы украинского
оборонно-промышленного комплекса, поэтому, по мнению вице-премьера, сейчас «есть
соответствующее пространство для действий».
Значит ли это, что судьба Укроборонпрома висит
буквально на кончике пера ручки президента? И если да, то куда росчерк главы
государства поведет отечественный ВПК? Затаили дыхание и следим…
Ранее Диалог.UA сообщал, что спикер
Верховной Рады Разумков рассказал о «повышенных тонах» в разговорах с
Зеленским.
Также мы писали о том, что в
Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до
сих пор не замещены.
По материалам: Диалог