Украина в ОБСЕ: на оккупированных районах Донбасса зафиксировано современное вооружение армии РФ

Украина в ОБСЕ заверила, что РФ на Донбассе систематически нарушает Минские договоренности. СММ зафиксировала недавно российскую современную технику в зоне ООС.

На заседании

Постсовета ОБСЕ в Австрии Украина призвала РФ пояснить, где в Минских

соглашениях по Донбассу имеется пункт о том, что разрешается поставка РФ в

ОРДЛО модернизированной техники и оружия, в частности РЛС «Каста-2Е1″,

передает»Укринформ».

Так,

буквально неделю назад наблюдатели СММ зарегистрировали присутствие в

оккупированной части Донетчины современную РЛС «Каста-2Е1». Как

отметил постпред Украины при международных организацияхЕвгений Цимбалюк, это

новое доказательство наличия модифицированной российской военной техники в

Украине вблизи с закрытием Мониторинговой миссии ОБСЕ на рубеже между Украиной

и РФ.

Также глава

украинской Миссии ОБСЕ указал на обострение обстановки на Юго-Востоке страны. Только

за прошлую неделю СММ зафиксировала свыше 2,4 тыс. нарушений перемирия, более

460 взрывов, что на 155% больше аналогично с предыдущим периодом.

Отмечается,

что еще в феврале квадрокоптер зарубежных наблюдателей обнаружил РЛС 51У6

«Каста-2Е1» на стрельбище оккупационных сил РФ возле Бугавевки на

Луганщине. Такая мобильная станция создана для выявления объектов в небе,

летающих на сверхмалой высоте, т. е. ВСУ не применяют в зоне ООС авиацию, тогда,

вероятно, российские солдаты охотятся как раз за беспилотниками ОБСЕ.

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По материалам: Диалог