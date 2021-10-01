Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

Все 6 космических аппаратов, работающих на Красной планете, последующие две недели будут выполнять самые легкие задачи.

Активные марсианские миссии NASA временно приостановят выполнение всех важных научных задач

из-за того, что связь между ними и Землей на время будет утеряна. Сейчас между Марсом

и нашей планетой находится естественный барьер, блокирующий любой сигнал, –

Солнце.

Об этом сообщает портал newatlas.com.

С периодичностью раз в два года случается так

называемое «солнечное соединение Марса», когда Красная планета и Земля

оказываются как бы по разные стороны Солнца. На самом деле Марс не прячется от

нас за центральным светилом, а просто проходит настолько близко, что звезда блокирует

радиосвязь между планетами. Все из-за того, что Солнце является самым мощным

источником радиоволн, а ионизированный газ, из которого состоит его корона,

глушит все более слабые радиосигналы.

NASA прервет связь со своими марсианскими

аппаратами 2 октября 2021 года. Возобновится же радиоконтакт с Красной планетой

16 октября, когда закончится «солнечное соединение Марса». Но, даже несмотря на

то что с Земли никаких сигналов в этот период не будет послано, аппараты НАСА

будут выполнять самые простые задачи, отправляя отдельные данные на Землю с

низкой скоростью передачи сигнала.

Планируется, что марсоход Perseverance, который

уже нашел себе подходящее место для парковки, будет регистрировать погоду и

слушать звуки окружающей его марсианской среды. Вертолетик Ingenuity, полеты

которого временно приостановлены до того времени, пока НАСА не выяснит,

насколько безопасно летать в период сезонного разрежения атмосферы Марса, будет

пережидать тишину в эфире отдельно от марсохода, в 175 метрах от Perseverance.

Планетоход Curiosity, который трудится на Красной

планете с 2012 года, тоже «отдохнет», проводя лишь регистрацию уровней радиации

и погодных условий. Для этого аппарата грядущее солнечное соединение будет уже

четвертым. Все предыдущие он пережил безо всяких проблем.

Посадочный модуль InSight

будет занят измерением сейсмичной активности, а орбитальные аппараты Odyssey,

Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN, для которых это соединение также будет

далеко не первым, продолжат сбор данных для последующей их отправки на Землю.

Не так давно Диалог.UAсообщал

читателям, что люди планируют строить на Марсе заправочные станции для ракет.

Также мы писали о том, что NASA готовит свою миссию к Нептуну, которая рискует стать самой

дорогой за всю историю освоения космоса.

По материалам: Диалог