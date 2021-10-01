Общество

Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута ago
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Все 6 космических аппаратов, работающих на Красной планете, последующие две недели будут выполнять самые легкие задачи.

Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работуВсему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

Активные марсианские миссии NASA временно приостановят выполнение всех важных научных задач
из-за того, что связь между ними и Землей на время будет утеряна. Сейчас между Марсом
и нашей планетой находится естественный барьер, блокирующий любой сигнал, –
Солнце.

Об этом сообщает портал newatlas.com.

С периодичностью раз в два года случается так
называемое «солнечное соединение Марса», когда Красная планета и Земля
оказываются как бы по разные стороны Солнца. На самом деле Марс не прячется от
нас за центральным светилом, а просто проходит настолько близко, что звезда блокирует
радиосвязь между планетами. Все из-за того, что Солнце является самым мощным
источником радиоволн, а ионизированный газ, из которого состоит его корона,
глушит все более слабые радиосигналы.

Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работуВсему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

NASA прервет связь со своими марсианскими
аппаратами 2 октября 2021 года. Возобновится же радиоконтакт с Красной планетой
16 октября, когда закончится «солнечное соединение Марса». Но, даже несмотря на
то что с Земли никаких сигналов в этот период не будет послано, аппараты НАСА
будут выполнять самые простые задачи, отправляя отдельные данные на Землю с
низкой скоростью передачи сигнала.

Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работуВсему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

Планируется, что марсоход Perseverance, который
уже нашел себе подходящее место для парковки, будет регистрировать погоду и
слушать звуки окружающей его марсианской среды. Вертолетик Ingenuity, полеты
которого временно приостановлены до того времени, пока НАСА не выяснит,
насколько безопасно летать в период сезонного разрежения атмосферы Марса, будет
пережидать тишину в эфире отдельно от марсохода, в 175 метрах от Perseverance.

Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работуВсему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

Планетоход Curiosity, который трудится на Красной
планете с 2012 года, тоже «отдохнет», проводя лишь регистрацию уровней радиации
и погодных условий. Для этого аппарата грядущее солнечное соединение будет уже
четвертым. Все предыдущие он пережил безо всяких проблем.

Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работуВсему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

Посадочный модуль InSight
будет занят измерением сейсмичной активности, а орбитальные аппараты Odyssey,
Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN, для которых это соединение также будет
далеко не первым, продолжат сбор данных для последующей их отправки на Землю.

Всему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работуВсему виной Солнце: аппараты NASA на Марсе прекратят свою работу

Не так давно Диалог.UAсообщал
читателям, что люди планируют строить на Марсе заправочные станции для ракет.

Также мы писали о том, что NASA готовит свою миссию к Нептуну, которая рискует стать самой
дорогой за всю историю освоения космоса.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута ago
0 0 1 минута чтения
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