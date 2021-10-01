«Еще масштабнее и ярче»: в Киеве стартовала подготовка к новогодним праздникам

Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта. Об этом сообщает пресс-служба компании Folk Ukraine.

Нынешние празднования будут еще масштабнее и ярче.

Подготовка к новогодне-рождественскому проекту на Софийской площади началась! Готовим декорации, гирлянды и игрушки!

Отмечается, что Folk Ukraine и администрация Киева утвердили концепцию празднования.

В этом году елку нарядят в 10 тысяч украшений, она будет сиять теплыми цветами.

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По материалам: Подробности