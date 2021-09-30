Илон Маск против того, чтобы криптовалюты регулировались на государственном уровне
Миллиардер признает ценность крипты, однако не считает данную валюту панацеей против всех финансовых проблем.
Основатель и глава американских компаний SpaceX и Tesla, самый богатый человек в мире Илон Маск
высказался против попыток различных государственных органов установить свой
контроль над обращением криптовалют. Свое мнение миллиардер высказал во время
конференции Code Conference, которая прошла в Беверли-Хиллз.
Об этом сообщает ресурс cnbc.com.
По словам генерального директора SpaceX и Tesla,
ни одно из мировых правительств не имеет возможностей уничтожить криптовалюты. А
вот существенно затормозить развитие этого рынка из-за своего вмешательства –
это вполне реально. В своем выступлении, кроме всего прочего, Илон Маск призвал
власти Соединенных Штатов отказаться от попыток участия в регулировании оборота
крипты.
Миллиардер выдвинул предположение, что в
недалеком будущем криптовалюта поможет устранить задержки и ошибки в традиционных
монетарных системах, которые, по мнению Маска, уже порядочно устарели. Вместе с
этим глава Tesla согласился с тем, что виртуальные денежные средства не
смогут решить абсолютно все проблемы человеческого общества.
«Я не являюсь крупным экспертом в криптовалютах»,
– сказал журналистам Илон Маск.
Скорее всего, миллиардер слукавил, ведь в начале
2021 года Tesla вложила $1,5 млрд в
покупку биткоинов. Сейчас же эти активы, несмотря на недавнее падение
криптовалюты, оцениваются экспертами примерно в два с половиной миллиарда долларов
США. Сам же Маск активно поддерживает и рекламирует крипту в своем Twitter.
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По материалам: Диалог