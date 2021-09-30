Илон Маск против того, чтобы криптовалюты регулировались на государственном уровне

Миллиардер признает ценность крипты, однако не считает данную валюту панацеей против всех финансовых проблем.

Основатель и глава американских компаний SpaceX и Tesla, самый богатый человек в мире Илон Маск

высказался против попыток различных государственных органов установить свой

контроль над обращением криптовалют. Свое мнение миллиардер высказал во время

конференции Code Conference, которая прошла в Беверли-Хиллз.

Об этом сообщает ресурс cnbc.com.

По словам генерального директора SpaceX и Tesla,

ни одно из мировых правительств не имеет возможностей уничтожить криптовалюты. А

вот существенно затормозить развитие этого рынка из-за своего вмешательства –

это вполне реально. В своем выступлении, кроме всего прочего, Илон Маск призвал

власти Соединенных Штатов отказаться от попыток участия в регулировании оборота

крипты.

Миллиардер выдвинул предположение, что в

недалеком будущем криптовалюта поможет устранить задержки и ошибки в традиционных

монетарных системах, которые, по мнению Маска, уже порядочно устарели. Вместе с

этим глава Tesla согласился с тем, что виртуальные денежные средства не

смогут решить абсолютно все проблемы человеческого общества.

«Я не являюсь крупным экспертом в криптовалютах»,

– сказал журналистам Илон Маск.

Скорее всего, миллиардер слукавил, ведь в начале

2021 года Tesla вложила $1,5 млрд в

покупку биткоинов. Сейчас же эти активы, несмотря на недавнее падение

криптовалюты, оцениваются экспертами примерно в два с половиной миллиарда долларов

США. Сам же Маск активно поддерживает и рекламирует крипту в своем Twitter.

Не так давно Диалог.UAсообщал, что

украинская гривна укрепилась относительно основных валют.

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По материалам: Диалог