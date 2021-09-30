Общество

Илон Маск против того, чтобы криптовалюты регулировались на государственном уровне

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Миллиардер признает ценность крипты, однако не считает данную валюту панацеей против всех финансовых проблем.

Илон Маск против того, чтобы криптовалюты регулировались на государственном уровнеИлон Маск против того, чтобы криптовалюты регулировались на государственном уровне

Основатель и глава американских компаний SpaceX и Tesla, самый богатый человек в мире Илон Маск
высказался против попыток различных государственных органов установить свой
контроль над обращением криптовалют. Свое мнение миллиардер высказал во время
конференции Code Conference, которая прошла в Беверли-Хиллз.

Об этом сообщает ресурс cnbc.com.

По словам генерального директора SpaceX и Tesla,
ни одно из мировых правительств не имеет возможностей уничтожить криптовалюты. А
вот существенно затормозить развитие этого рынка из-за своего вмешательства –
это вполне реально. В своем выступлении, кроме всего прочего, Илон Маск призвал
власти Соединенных Штатов отказаться от попыток участия в регулировании оборота
крипты.

Илон Маск против того, чтобы криптовалюты регулировались на государственном уровнеИлон Маск против того, чтобы криптовалюты регулировались на государственном уровне

Миллиардер выдвинул предположение, что в
недалеком будущем криптовалюта поможет устранить задержки и ошибки в традиционных
монетарных системах, которые, по мнению Маска, уже порядочно устарели. Вместе с
этим глава Tesla согласился с тем, что виртуальные денежные средства не
смогут решить абсолютно все проблемы человеческого общества.

«Я не являюсь крупным экспертом в криптовалютах»,
– сказал журналистам Илон Маск.

Скорее всего, миллиардер слукавил, ведь в начале
2021 года Tesla вложила $1,5 млрд в
покупку биткоинов. Сейчас же эти активы, несмотря на недавнее падение
криптовалюты, оцениваются экспертами примерно в два с половиной миллиарда долларов
США. Сам же Маск активно поддерживает и рекламирует крипту в своем Twitter.

Не так давно Диалог.UAсообщал, что
украинская гривна укрепилась относительно основных валют.

Также мы писали о том, как искусственный интеллект с помощью макияжа смог обмануть
систему распознавания лиц.

По материалам: Диалог

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