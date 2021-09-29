Военно-морской флот США получил первый истребитель Super Hornet Block III

Американский авиастроительный концерн Boeing передал в распоряжение ВМФ США первый палубный истребитель F/A-18 Super Hornet новейшей версии Block III.

Всего армия Соединенных Штатов заказала концерну

78 подобных самолетов. Super Hornet Block III отличаются

радиопоглощающим покрытием фюзеляжа и крыльев, что делает их малозаметными для

радиолокационных станций, а также улучшенным планером.

Об этом сообщает ресурс boeing.mediaroom.com.

Летный ресурс нового палубного истребителя F/A-18

Super Hornet Block III заявлен на отметке в 10 тысяч часов. Для сравнения, у

остальных самолетов типа F/A-18E/F он составляет всего 6 тысяч часов.

Новинка от «Боинг» получила многофункциональный

сенсорный дисплей, усовершенствованную систему управления вооружением и

инфракрасную систему поиска, которая позволяет обнаруживать цели по их тепловому

излучению.

Кроме этого, на истребители должны были установить

конформные топливные баки, которые увеличили бы дальность полета Super Hornet

Block III на целых 222 километра. Однако ВМФ США отказался от этого новшества,

не раскрыв, правда, причин отказа. Предполагается, что военных не устроили

вопросы стоимости, графика готовности, а также практической эффективности таких

баков.

Еще в 2020 году ВМФ США получил 2 опытных

самолета с некоторыми новшествами Block III. Отмечается, что они успешно прошли

все тесты и подтвердили, что вполне подходят для старта и посадки с палубы

авианосца.

Стоит добавить, что в планах Boeing не только строить машины нового поколения, но и

модифицировать истребители Super Hornet Block II. Напомним, что палубные F/A-18

были приняты на вооружение Корпуса морской пехоты и ВМФ США.

Ранее Диалог.UAинформировал

читателей о том, что Baykar и «Мотор Сич» подписали договор о поставках

украинских двигателей для турецких ударных БПЛА Bayraktar.

Также мы писали, что компания

«Мотор Сич» приступила к изготовлению собственных фюзеляжей для

вертолетов «МСБ-8».

По материалам: Диалог