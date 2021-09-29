В Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещены

​Если взглянуть на прошлогодние темпы замены российских компонентов, то на полный отказ от них понадобится еще не один год.

В Государственном концерне «Укроборонпром» рассказали о текущем положении дел касаемо импортозамещения российских

составляющих в продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые входят

в его структуру. 27 сентября 2021 года данную информацию было обнародовано во

время проведения круглого стола «Импортозамещение: потенциал развития

внутреннего производства и укрепления независимости государства».

Об этом сообщает пресс-служба Госконцерна на своем

портале ukroboronprom.com.ua.

По данным Укроборонпрома, общая численность

позиций российских комплектующих, которые до сих пор не заменены аналогами,

составляет более трех тысяч единиц. Речь идет, в частности, о микро- и

радиоэлектронике, спецсплавах и специальных материалах, подшипниках,

электрических приборах, контрольно-измерительных приборах и др.

Следует отметить, что и эта цифра вызывает

определенные сомнения, ведь по другим обнародованным во время круглого стола

данным, в период с 2014 по 2020 год было заменено всего 6 тысяч позиций из 12 000.

«По состоянию на 2014 год зависимость предприятий

Концерна от комплектующих российского производства составила более 12 тысяч

номенклатур различных видов продукции. Однако на протяжении 2014-2019 годов

благодаря активному привлечению предприятиями Концерна украинских

производителей, стран-партнеров и собственных мощностей проведено замену

примерно 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а в 2020-м – еще полторы

тысячи», – сообщил журналистам директор по закупкам ГК «Укроборонпром» Роман Аврамов.

Когда же были заменены еще примерно три тысячи

российских компонентов или же каким образом из незамещенных 6 тысяч получилось «более 3 тысяч единиц», об этом пресс-служба Концерна не пояснила.

Ранее мы сообщали, что контракт

Укроборонпрома и «Мотор Сич» на продажу двух Ан-140 может быть подписан уже на

следующей неделе.

Также Диалог.UAинформировал своих

читателей о том, как Северная Корея выпустила неопознанный снаряд по Японскому

морю.

По материалам: Диалог