В Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещены
Если взглянуть на прошлогодние темпы замены российских компонентов, то на полный отказ от них понадобится еще не один год.
В Государственном концерне «Укроборонпром» рассказали о текущем положении дел касаемо импортозамещения российских
составляющих в продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые входят
в его структуру. 27 сентября 2021 года данную информацию было обнародовано во
время проведения круглого стола «Импортозамещение: потенциал развития
внутреннего производства и укрепления независимости государства».
Об этом сообщает пресс-служба Госконцерна на своем
портале ukroboronprom.com.ua.
По данным Укроборонпрома, общая численность
позиций российских комплектующих, которые до сих пор не заменены аналогами,
составляет более трех тысяч единиц. Речь идет, в частности, о микро- и
радиоэлектронике, спецсплавах и специальных материалах, подшипниках,
электрических приборах, контрольно-измерительных приборах и др.
Следует отметить, что и эта цифра вызывает
определенные сомнения, ведь по другим обнародованным во время круглого стола
данным, в период с 2014 по 2020 год было заменено всего 6 тысяч позиций из 12 000.
«По состоянию на 2014 год зависимость предприятий
Концерна от комплектующих российского производства составила более 12 тысяч
номенклатур различных видов продукции. Однако на протяжении 2014-2019 годов
благодаря активному привлечению предприятиями Концерна украинских
производителей, стран-партнеров и собственных мощностей проведено замену
примерно 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а в 2020-м – еще полторы
тысячи», – сообщил журналистам директор по закупкам ГК «Укроборонпром» Роман Аврамов.
Когда же были заменены еще примерно три тысячи
российских компонентов или же каким образом из незамещенных 6 тысяч получилось «более 3 тысяч единиц», об этом пресс-служба Концерна не пояснила.
Ранее мы сообщали, что контракт
Укроборонпрома и «Мотор Сич» на продажу двух Ан-140 может быть подписан уже на
следующей неделе.
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По материалам: Диалог