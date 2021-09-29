Общество

В Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещены

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​Если взглянуть на прошлогодние темпы замены российских компонентов, то на полный отказ от них понадобится еще не один год.

В Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещеныВ Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещены

В Государственном концерне «Укроборонпром» рассказали о текущем положении дел касаемо импортозамещения российских
составляющих в продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые входят
в его структуру. 27 сентября 2021 года данную информацию было обнародовано во
время проведения круглого стола «Импортозамещение: потенциал развития
внутреннего производства и укрепления независимости государства».

Об этом сообщает пресс-служба Госконцерна на своем
портале ukroboronprom.com.ua.

В Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещеныВ Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещены

По данным Укроборонпрома, общая численность
позиций российских комплектующих, которые до сих пор не заменены аналогами,
составляет более трех тысяч единиц. Речь идет, в частности, о микро- и
радиоэлектронике, спецсплавах и специальных материалах, подшипниках,
электрических приборах, контрольно-измерительных приборах и др.

Следует отметить, что и эта цифра вызывает
определенные сомнения, ведь по другим обнародованным во время круглого стола
данным, в период с 2014 по 2020 год было заменено всего 6 тысяч позиций из 12 000.

«По состоянию на 2014 год зависимость предприятий
Концерна от комплектующих российского производства составила более 12 тысяч
номенклатур различных видов продукции. Однако на протяжении 2014-2019 годов
благодаря активному привлечению предприятиями Концерна украинских
производителей, стран-партнеров и собственных мощностей проведено замену
примерно 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а в 2020-м – еще полторы
тысячи», – сообщил журналистам директор по закупкам ГК «Укроборонпром» Роман Аврамов.

Когда же были заменены еще примерно три тысячи
российских компонентов или же каким образом из незамещенных 6 тысяч получилось «более 3 тысяч единиц», об этом пресс-служба Концерна не пояснила.

В Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещеныВ Укроборонпроме более 3 тысяч позиций комплектующих российского производства до сих пор не замещены

Ранее мы сообщали, что контракт
Укроборонпрома и «Мотор Сич» на продажу двух Ан-140 может быть подписан уже на
следующей неделе.

Также Диалог.UAинформировал своих
читателей о том, как Северная Корея выпустила неопознанный снаряд по Японскому
морю.

По материалам: Диалог

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