Почти 10 тысяч новых COVID-случаев в Украине: названы сроки доставки в регионы инновационных лекарств

Ситуация с пандемией ухудшается. За сутки 28 сентября 2021 в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

В регионы в ближайшие дни планируют завести новейшие американские препараты для лечения COVID-19 «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и «Этесевимаб» (Etesevimab).

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на страницу замглавы Минздрава Александра Комарида вFacebook.

Эти инновационные препараты лечат от коронавируса благодаря моноклональным антителам.

«На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 «Бамланивимаб» и «Этесевимаб». Лекарства произведены в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза… К концу этой недели они должны доехать в каждую область», — отметил Комарида.

Это благоприятная новость на фоне того, что суточные показатели по заболеваемости короновирусом в Украине стремительно возрастают.

Из 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни — 953 ребенка и 204 медработника.

Госпитализированы с подтвержденным и подозрительными случаями 2855 человек. Летальных случаев 217. Выздоровел 3281 человек.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что скоро в Украине появятсяинновационные лекарства от COVID-19. По его словам, подобные лекарства только начинают появляться в мире, однако они уже показали свою эффективность и являются достаточно действенными.

Напоминам,главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что практически все новые случаи заражения коронавирусом – это инфицированиештаммом «Дельта».

По материалам: Диалог