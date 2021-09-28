Общество
Папа Римский приведет в Украину: когда планируется поездка
В 2022 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Об этом сообщает KAI.
О намерении понтифика посетить Украину сообщил архиепископ Мечислав Мокшицкий. Точная дата визита пока неизвестна.
Архиепископ Мечислав в ответ на вопрос журналиста о том, надеется ли Украина на визит понтифика, сказал:
Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году.
Читайте также о том, что Папа Римский Франциск может отречься от Святого престола. Стала известна причина. По данным издания, понтифик уже выразил намерение уйти.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
По материалам: Подробности