Заморозки и много осадков: синоптик огорчил прогнозом на октябрь

Синоптики дали неутешительные прогнозы на октябрь 2021 года. Месяц может стать холоднее ноября и декабря. Кроме того, может выпасть снег.

Об этом рассказала народный синоптик Леонид Горбань и заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Кроме заморозков, украинцев в октябре ждет обилие осадков.

Так, Горбань рассказал, что с 1 по 4 октября будет холодно и облачно, 5-6 и 8-10 октября пройдут дожди, а с 11 до 19 числа на территории Украины будет пасмурно и прохладно.

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Как отметила Мартазинова, во второй половине октября может даже выпасть первый снег. Она пояснила, что сезон очень сместился в стране, и вместо постепенного похолодания осенью, октябрь станет более холодным, а ноябрь и декабрь теплее.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности