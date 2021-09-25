В Уганде молния убила 3 человек

Впятницу, 24сентября, вокруге Рубанда три человека погибли отудара молнии, сообщает Daily Monitor.

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Жертвы ненастья вместе прятались отсильного ливня водном укрытии. Среди погибших 63-летний директор школы Golden High вгородском совете Рубанды, его 16-летний ученик и35-летний житель деревни Карамбо.

Запоследнюю неделю это уже второй случай смертей отудара молнии всубрегионе Кигези. Всего занеделю отприродных электрических разрядов умерло 5человек иеще 5получили ранения. Ненастье также непощадило животных— мертвыми нашли 6овец.

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Напоминаем основные правила поведения вовремя грозы: выключить электроприборы, отключить телевизор отантенны, закрыть все окна, неподходить кокнам, небраться заметаллические входные двери.

Наприроде следует спуститься внизину, отойти отодиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше отводоемов, наоткрытой местности укрыться вямку (ров), агруппе людей следует расположиться водиночку, снять ссебя металлические предметы иположить отдельно отсебя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, тоими можно укрыться (подложить под себя), влесу следует укрыться под невысокими деревьями или вкустах.

Если гроза застигла вовремя передвижения навелосипеде или мотоцикле, следует остановиться ипереждать грозу нарасстоянии примерно 30м отних.

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По материалам: Gismeteo