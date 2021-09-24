Общество

Извержение вулкана на Канарах: эвакуируют новые города, отменяют рейсы

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Власти испанского острова Пальма, где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, распорядились обэвакуации жителей еще трех городов, сообщает LaProvincia.

Поданным служб экстренной помощи, свои дома будут вынуждены покинуть жители городов Таджуя, Таканде-де-Абахо ичастично— города Таканда-де-Арриба. Ранее имрекомендовали оставаться впомещениях. Эвакуация была объявлена вкачестве «меры предосторожности» сучетом увеличения взрывоопасности вулкана.

Кроме того, впятницу авиакомпания Canaryfly отложила полеты наостров Пальма из-за плохой видимости.

Смомента извержения ввоскресенье вулкан Кумбре-Вьеха извергнул тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов ивынудил покинуть свои дома тысячи людей.

Облако токсичного газа ипепла поднимается внебо более чем на4км.

Извержение вулкана на Канарах: эвакуируют новые города, отменяют рейсы

©EPV

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
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