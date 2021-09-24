День учителя-2021: когда празднуют

В Украине День работников образования ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В 2021 году День учителя — 3 октября.

На официальном уровне свое профессиональный праздник педагоги отмечают в 1980 года. Как правило, в пятницу в школах и университетах проходят торжественные мероприятия.

Ученики и студенты поздравляют своих любимых учителей с праздником.

К слову, Всемирный день учителя ежегодно отмечается 5 октября. Этот праздник приобрел большую популярность во всем мире. В 2021 году этот праздник работников сферы образования приходится на вторник.

Ранее сообщалось, что в Украине появился новый профессиональный праздник.

По материалам: Подробности