В МОЗ назвали число умерших украинцев после COVID-прививки

В Украине умерли 95 человек, которых ранее вакцинировали от коронавируса, что составляет 0,0015% от всех привитых. Об этом сообщили в Государственном экспертном центре Минздрава.

Утверждается, что 77 летальных случаев никак не связаны с вакцинацией — это случайное событие, совпавшее по времени с проведенной прививкой.

"Причинно-следственная связь с проведенной иммунизацией отсутствует. Это, в частности, касается смерти военнослужащего в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области 23 марта и смерти 53-летнего врача Каменка-Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи 2 апреля", — говорится в сообщении.

Расследование причин остальных 18 смертей продолжается.

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Кроме того, в Австрии зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса "Лямбда". Болезнь обнаружили у гражданина Перу. после получения положительного теста, мужчин-пациент был отправлен на самоизоляцию.

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По материалам: Подробности