Общество

Приметы на 10 января: что нельзя делать

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Приметы на 10 января: что нельзя делать

10 января в народном календаре называют Рождественский мясоед. Этот день не считается большим праздникам, но и обычным его тоже назвать нельзя. С 10 января на столе наших предков появлялись мясные блюда. 

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. 

Рождественский Мясоед или Домочадцев день не был праздничным днем, дата обозначала длительный период определенного образа жизни православного верующего – времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо – в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам.

Что нельзя делать 10 января

  • Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
  • Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.
  • Не стоит выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.

Читайте также

Когда колядуют, щедруют и посевают в 2021 году

Приметы на 10 января

  • Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.
  • Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.
  • Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.
  • Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет плоды в будущем и сделает всех счастливыми.
  • Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте ее в приготовленные блюда.
  • Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.
  • Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.
  • Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.
  • Если отсырела соль, будет ненастье.
  • Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.
  • Сырая погода обещает хороший урожай льна.
  • Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, будет снегопад.
  • Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.
  • Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Канаде обнаружили новый штамм COVID-19 из ЮАР

2 часа ago

США могут ввести санкции против китайских компаний Alibaba и Tencent

2 часа ago

Украинка Магучих повторила молодежный мировой рекорд по прыжкам в высоту

3 часа ago

«Живой» звук: Sony анонсировала колонки с технологией 360 Reality Audio

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button