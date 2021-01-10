Приметы на 10 января: что нельзя делать
10 января в народном календаре называют Рождественский мясоед. Этот день не считается большим праздникам, но и обычным его тоже назвать нельзя. С 10 января на столе наших предков появлялись мясные блюда.
В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем.
Рождественский Мясоед или Домочадцев день не был праздничным днем, дата обозначала длительный период определенного образа жизни православного верующего – времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо – в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам.
Что нельзя делать 10 января
- Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
- Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.
- Не стоит выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.
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Приметы на 10 января
- Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.
- Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.
- Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.
- Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет плоды в будущем и сделает всех счастливыми.
- Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте ее в приготовленные блюда.
- Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.
- Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.
- Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.
- Если отсырела соль, будет ненастье.
- Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.
- Сырая погода обещает хороший урожай льна.
- Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, будет снегопад.
- Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.
- Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.
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По материалам: Подробности