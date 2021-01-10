Приметы на 10 января: что нельзя делать

10 января в народном календаре называют Рождественский мясоед. Этот день не считается большим праздникам, но и обычным его тоже назвать нельзя. С 10 января на столе наших предков появлялись мясные блюда.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем.

Рождественский Мясоед или Домочадцев день не был праздничным днем, дата обозначала длительный период определенного образа жизни православного верующего – времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо – в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Не стоит выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.

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Приметы на 10 января

Если на скирдах есть иней, то лето будет дождливым.

Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.

Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.

Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет плоды в будущем и сделает всех счастливыми.

Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте ее в приготовленные блюда.

Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.

Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.

Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.

Если отсырела соль, будет ненастье.

Собака вышла из будки и легла на снег – к метели.

Сырая погода обещает хороший урожай льна.

Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, будет снегопад.

Метель в этот день – к холодному и дождливому лету.

Если воробьи весело чирикают, скоро потеплеет.

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По материалам: Подробности