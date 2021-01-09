Метро на локдауне: в Киеве изменят работу подземки

Во время локдауна с 8 по 24 января метро в Киеве будет работать в обычном режиме. Впрочем, некоторые ограничения все будут. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В частности, ограничения могут касаться некоторых станций.

"Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий", — рассказали в ведомстве.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно.

В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

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Также запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме тех, что продают пищевые продукты, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветпрепараты, корма, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

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По материалам: Подробности