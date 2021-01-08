В Украине похолодает и усилится ветер

В пятницу, 8 января, в Украине сохранится высокая влажность воздуха, туманы и плюсовая температура. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Осадки в виде дождя, а иногда мокрого снега, в ночь на 8 января и утром в пятницу пройдут на северо-востоке Украины, а днем ​​подтянется на юг страны мощная зона осадков.

Значительная часть территории Украины останется без существенных осадков. Ветер будет порывистым, некомфортным, с юго-запада.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +1+5 градусов. Постепенно в дальнейшем будет холодать, но пока без каких-либо серьезных морозов.

В Киеве 8 января осадки маловероятны, днем ​​около +2 градусов. В столице ожидается ветреная погода.

Между тем коммунальные службы в Киеве готовятся к резкому ухудшению погодных условий. Пресс-служба КГГА предупреждает, что в ночь на пятницу, 8 января, ожидается мокрый снег и гололед на дорогах.

"Киевавтодор" обрабатывает противогололедными средствами подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы.

Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Убирать улицы столицы от снега готовы 544 единицы специальной техники.

Ранее "Подробности" сообщали, когда в Украину придут лютые морозы.

По материалам: Подробности