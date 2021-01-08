Коронавирус “зверствует” Украине: последние данные о зараженных

За сутки на территории Украины зафиксировали 5676 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 105 169 заболевших коронавирусом. Выздоровели 778 345 человек (5131 – за минувшие сутки), еще 19 588 украинцев умерли (83 – за минувшие сутки). При этом инфекцию обнаружили у 166 детей и 179 медиков.

Отмечается, что медики провели за 24 часа 20 192 тестирования, из них ПЦР – 16 152, а также методом ИФА – 4040 анализов. Наибольшее количество заболевших фиксируется в Киеве – 438 человек, Николаевской области – 418 инфицированных, Донецкой области – 384 случаев, Днепропетровской области – 376 заболевших и Киевской области – 371 больной.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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По материалам: Подробности