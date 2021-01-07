Локдаун в Киеве: как будет работать транспорт, магазины и сфера услуг

Во время локдауна с 8 по 24 января в Киеве изменится работа общественного транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба КГГА.

Мэрия призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости и предупреждает:

интервалы в графике городских рейсов могут увеличить;

в трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут пускать столько пассажиров, сколько сидячих мест в салоне;

некоторые станции метро могут закрыть или ограничить вход/выход пассажиров, об этом будут предупреждать звуковым оповещением.

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В мэрии напоминают, что новогодние локации в столице на время локдауна прекращают свою работу. В частности, будет остановлена ​​работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и т. д.

В образовательных заведениях Киева зимние каникулы продлятся до 10 января. После зимних каникул, с 11 января, учебные заведения будут работать в дистанционном формате.

В обычном режиме продолжат работу только детские сады.

С 8 до 24 января запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других развлекательных учреждениях.

Запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения.

С 8 до 24 января запрещается прием посетителей в ресторанах, кафе и барах. Заведения общественного питания смогут работать навынос и осуществлять адресную доставку заказов.

Запрещается прием покупателей в непродовольственных магазинах, а также работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Смогут работать и принимать покупателей магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

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Торговые центры должны прекратить прием посетителей. Только при наличии отдельного входа магазины, расположенные в ТРЦ, смогут осуществлять торговлю разрешенной группой товаров.

Смогут работать банки, финансовые учреждения, операторы почтовой связи.

Можно проводить медицинскую и ветеринарную практику. Разрешена деятельность АЗС и СТО.

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Работа отелей разрешается, но буфеты и рестораны в них смогут работать только с 6:00 до 11:00.

Запрещается прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах и бассейнах.

Напомним, что Тернополь отказался вводить локдаун.

По материалам: Подробности