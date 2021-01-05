В Харькове покупатель ударил кассира ногой в лицо (видео)

В Харькове в одном из супермаркетов "Посад" произошел конфликт между посетителем и девушкой-кассиром, в результате которого парень ударил женщину в лицо ногой. Но агрессора постигла расплата – сначала в самом магазине, а после – за его пределами. Видео и фото инцидента появилось в Telegram-канал "Харьков 1654".

На кадрах видно, что девушка наклонилась за чем-то, и тут же получила удар ногой в лицо. Один из посетителей тут же набросился на агрессивного мужчину с кулаками.

Затем мужчину вывели на улицу, где несколько человек заставили стать в ту же позу, в которой стояла девушка. После чего он получил несколько ударов в лицо. Судя по всему "мстительницей" стала та самая девушка-кассир.

Что именно стало причиной ссоры покупателя и кассирши, непонятно.

Позже в местных Telegram-сообществах рассказали об обидчике девушки. Это 29-летний житель Харькова, который ранее попадался на разбое и домашнем насилии. Его в описании назвали "метадоновым наркоманом".

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По материалам: Подробности