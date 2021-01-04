В Белом доме назвали причины пандемии COVID-19

Наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса стала утечка вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае. Об этом заявил заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер, сообщает Daily Mail.

Появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория. Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с (продуктовым) рынком.

По словам американского чиновника, скорее всего, в результате какого-то инцидента или аварии вирус смог "вырваться" за пределы секретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 18 км от рынка Уханя.

Такое заявление Мэтью Поттинджер сделал во время Zoom-конференции по тренингу группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая готовится к вылету в Ухань для выяснения причин пандемии COVID-19.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что источником вируса SARS-CoV-2 является лаборатория в китайском городе Ухане. Он утверждал, что ему предоставили доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что Соединенным Штатам точно неизвестно, "где это началось". Американский президент поручил ЦРУ и ФБР выяснить, был ли вирус искусственно создан в одной из китайских лабораторий.

Спецслужбы так и не смогли выяснить источник коронавируса, но Офис директора Национальной разведки США заявил о естественном происхождении коронавируса.

Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института вирусологии Ухани.

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Власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.

Известно, что образцы вируса, схожего с COVID-19, профессор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии обнаружил в пещере провинции Юньнань еще в 2013 году. В дальнейшем ученые изучали вирус в лабораторных условиях.

Микробиологи уверены, что китайская подковообразная летучая мышь является первоначальным хозяином SARS-CoV-2. Летучие мыши являются переносчиками многих родственных коронавирусов. Считается, что они являлись естественным хозяином вируса SARS, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

По материалам: Подробности