Общество

Декабрь в Киеве удивил: от зимней погоды – до аномального осеннего тепла

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Погода вначале декабря встолице оказалась по-настоящему зимней, нопод конец месяца температурные показатели соответствовали осенним, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Декабрь в Киеве удивил: от зимней погоды – до аномального осеннего тепла

©pixabay.com

Среднемесячная температура декабря вКиеве составила 0,5 °С, что на1,8 °Свыше климатической нормы.

Первая декада оказалась холоднее климатической нормы на2,1 °С, вторая потемпературным показателям превысила средние многолетние показатели на3,0 °С, третья вовсе выдалась по-осеннему теплой.

Самым холодным было 7декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до−9,5 °С, асамым теплым— 31декабря, когда максимальная температура поднялась после полудня до+8,4 °С, установив таким образом температурный рекорд.

Нагород обрушилось 48мм осадков, что составило 92% климатической нормы.

Декабрь в Киеве удивил: от зимней погоды – до аномального осеннего тепла

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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