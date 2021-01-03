Народные приметы на 3 января: что нельзя делать в этот день

3 января православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, который родился во второй половине XIII века. В народе праздник называют Петров день или Петра-полукорма. Второе название было связано с тем, что к этому дню половина заготовок на зиму была израсходована. Поэтому хозяева подсчитывали свои запасы и старались распределить так, чтобы их хватило до весны.

В этот день народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем.

Приметы на 3 января

Много снега 3 января – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

Что нельзя делать 3 января

В этот день никому нельзя желать здоровья и счастья, ведь по поверью, все произойдет с точностью до наоборот.

Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать, потому что можно получить болезнь, связанную со слухом и зрением.

Запрещено в этот день давать любые обещания, поднимать с земли вещи, поскольку это приведет к потерям.

Это воскресенье плохо подходит для того, чтобы давать обещания – выполнить их будет довольно сложно. Именно поэтому 3 января лучше не делать предложение руки и сердца.

Сны в эту ночь особого значения иметь не будут. Причем как хорошие, так и плохие. Поэтому если приснился кошмар, расскажите о нем бегущей воде, чтобы она унесла весь негатив.

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По материалам: Подробности