4 января в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +9 °С
Впонедельник, 4января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных изападных областях ожидаются кратковременные дожди, вюжных ицентральных частях страны надорогах будет наблюдаться гололедица.
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Взападных областях, атакже вотдельных районах навостоке сгустится туман, видимость составит 200-500м.
Ветер восточный, юго-восточный, 3-9м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+2 °С, днем температура воздуха составит +3…+6 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −1…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+9 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−2…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+1 °С, днем воздух прогреется до+2…+7 °С.
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По материалам: Gismeteo