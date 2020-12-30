Японские ученые борются с космическим мусором, разрабатывая деревянные спутники

Ученые изУниверситета Киото, Япония, объединили свои усилия для разработки первого вмире спутника, сделанного издерева. Специалисты рассчитывают представить первый образец в2023году, сообщает BBC News.

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Инженеры исследуют, как космическая среда влияет наразличные виды дерева. Ученым предстоит создать деревянные материалы, устойчивые кперепадам температуры исолнечному излучению. Порода древесины, которую они используют, держится встрогом секрете.

При возвращении наЗемлю деревянные спутники сгорят, невыбрасывая ватмосферу вредные вещества инеоставляя обломков.

Все современные спутники, повторно попадая ватмосферу Земли, оставляют частицы оксида алюминия, которые находятся вверхних небесных слоях многие годы, современем это повлияет наокружающую среду.

Эксперты предупредили онарастающей угрозе падения космического мусора наЗемлю вбудущем. Согласно информации Всемирного экономического форума, вокруг нашей планеты курсирует около 6тыс. спутников.60% изних вышли изстроя истали космическим мусором.

Внынешнем десятилетии будет ежегодно запускаться 990спутников, к2028 году наорбите может находиться 15тыс. аппаратов.

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По материалам: Gismeteo