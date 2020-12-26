погода на 26 декабря ” src=”/wp-content/uploads/2020/12/116e6be1b21ccffff23ffb7a496b8bdc.jpg” alt=”Украину накроют дожди со снегом: погода на 26 декабря ” width=”100%” />

В Украине 26 декабря будет облачно, местами пройдут дожди со снегом. Синоптики прогнозируют в восточных областях, южной части, Кировоградской, Днепропетровской и в Карпатах дождь и мокрый снег, на востоке страны ночью местами значительные осадки.

На Западной Украине утром небо будет покрыто облаками, однако уже после обеда выйдет солнце. Температура воздуха составит -1… +1 градуса. На Востоке утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня изменится сильным мокрым снегом. Термометры там покажут +2… +4 градуса.

На Севере Украины облачная погода будет держаться до самого вечера. А вот осадки синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до -1… +1 градуса. В первой половине дня на Юге ожидается сильный дождь. Но уже вечером ему на смену придет мелкий дождь. Там столбики термометров максимально покажут +3… +5 градусов.

В Киеве весь день будет облачным. Воздух прогреется до -1… +1 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины:

Ужгород – +2… +4

Львов – -1… +1

Ивано-Франковск – -1… +1

Тернополь – -1… +1

Черновцы – -1… +1

Хмельницкий – -1… +1

Луцк – -1… +1

Ровно – -1… +1

По материалам: Подробности