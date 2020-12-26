27 декабря в Украине ожидается переменная облачность, ночью до −7 °С
Ввоскресенье, 27декабря, вУкраине прогнозируется переменная облачность, ввосточных областях ожидается снег, налипание мокрого снега. Вотдельных районах наюге пройдут кратковременные дожди. Надорогах страны местами будет наблюдаться гололедица.
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Ввосточных областях ночью ожидается туман, видимость снизится до100м.
Ветер восточный, юго-восточный, 4-9м/с, назападе прогнозируется усиление ветра спорывами до15м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −7…−3 °С, днем температура воздуха составит 0…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −5…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−7…−6 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…0 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −4…0 °С, днем воздух прогреется до+1…+3 °С.
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По материалам: Gismeteo