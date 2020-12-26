27 декабря в Украине ожидается переменная облачность, ночью до −7 °С

“Все страны ЕС получили COVID-вакцины для начала массовой вакцинация”- глава ЕС

Украину накроют дожди со снегом: погода на 26 декабря

Вакцина от коронавируса долетит в Украину сверхбыстрым способом

В Днепре водитель спас пассажиров в схватке со смертью